IDEAM Pronóstico del Clima, 30 de septiembre al 3 de octubre: ¿Lloverá en las principales de Colombia?

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, entidad conocida por proveer información técnica y científica sobre los recursos naturales y medio ambiente del país.

De acuerdo con el último reporte, se esperan varias lluvias en el país durante toda la semana. Incluso, el IDEAM afirma que para el viernes 3 de octubre se presentarán mayores precipitaciones en distintas zonas del país. Conozca aquí el informe completo de la semana.

Clima en Bogotá durante la semana del 30 de septiembre al 3 e octubre

El IDEAM destaca que en Bogotá se esperan días nublados, con temperaturas que oscilan entre los 10°C y 20°C. Habrá lluvias dispersas y de baja intensidad durante los primero días de la semana. Posteriormente la nubosidad recudirá en la capital y se prevé tiempo seco.

Clima martes 30 de septiembre

La entidad afirma que se mantendrán las lluvias en varios sectores del país, con una disminución en la región Caribe, norte de la región Andina y Orinoquía. De acuerdo con el informe del IDEAM, se esperan lluvias en los departamentos de:

Magdalena

Atlántico

Cesar

Bolívar

golfo de Urabá

Antioquia

Santander

Norte de Santander

norte y occidente de Cundinamarca

Caldas

Risaralda

Tolima

Choco

Valle del Cauca

Occidente y centro de Cauca

Nariño

Caquetá

Amazonas

Putumayo

Guaviare

Casanare

Arauca

Zonas dispersas de Meta

Sin embargo, para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera un cielo parcialmente nublado.

Clima miércoles 1 de octubre

Para la mitad de semana se espera un incremento de lluvias, más potenciales que las del día anterior, específicamente en regiones del Caribe y Andina. Del mismo modo, se esperan precipitaciones en:

Sur de La Guajira

Magdalena

Cesar

Centro y sur de Bolívar

Sur de Córdoba y Sucre

Antioquia

Norte de Santander

Norte de Cundinamarca

Caldas

Chocó

Occidente del Valle del Cauca y del Cauca

Amazonas

Vaupés

Guainía

Oriente de Vichada

Norte de Arauca

Clima jueves 2 de octubre

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia confirma que durante este día se pronostican fuertes lluvias en algunas regiones del país y otras más intensas en distintos lugares. De acuerdo con el reporte la clima en los departamentos estará de la siguiente manera:

Lluvias intensas:

La Guajira, norte de Magdalena y Atlántico, Cesar, sur de Bolívar, Córdoba y Sucre, golfo de Urabá, norte de Antioquia, Santander y Norte de Santander, occidente de Cundinamarca, sur de Tolima, Chocó, centro y occidente de Valle del Cauca y Cauca, Amazonas, Vaupés, sur de Guainía, y occidente de Caquetá, Meta y Casanare.

Lluvias fuertes:

Oriente del Caribe, regiones de Orinoquía y Amazonía.

Tiempo seco:

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Clima viernes 3 de octubre

Para finalizar la semana, el pronóstico refleja que las lluvias continuarán y aumentarán, especialmente en zonas del mar Caribe y de La Guajira; así como en Cesar, sur de Bolívar, Sucre y Córdoba, Antioquia, Santander, oriente y norte de Norte de Santander, norte de Cundinamarca, Caldas, centro de Tolima, piedemonte de Caquetá, Putumayo y Meta, Chocó, norte de Nariño y occidente de Valle del Cauca y Cauca.