Gobierno Petro formaliza 210 entidades públicas rurales en Sucre y Córdoba para impulsar la inversió

Gobierno Petro formaliza 210 entidades públicas rurales en Sucre y Córdoba para impulsar la inversión en el territorio

En un acto histórico, el Gobierno del presidente Gustavo Petro entregó la mayor cantidad de títulos de propiedad a entidades de derecho público en la historia del país. La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, y la subdirectora de Administración de Tierras de la ANT, Lina María Salcedo, lideraron el acto en Ovejas, Sucre.

En 11 municipios de Sucre y Córdoba fueron formalizados 210 predios donde funcionan escuelas rurales, centros de salud, escenarios deportivos, salones comunales y sedes de Juntas de Acción Comunal. Tras décadas de espera, estas infraestructuras comunitarias cuentan ahora con títulos de propiedad que permitirán a las administraciones locales destinar recursos para renovar espacios, mejorar instalaciones y ofrecer mejores condiciones de vida a niños, jóvenes y comunidades rurales. acompañadas por el alcalde Mario Ricardo Rodríguez.

La mayor entrega de títulos de propiedad a escenarios públicos en la historia de Colombia

La formalización de terrenos de entidades públicas hace parte de los planes de retorno, reubicación y reparación para las víctimas del desplazamiento forzado en una de las regiones más golpeadas por el paramilitarismo, escenario de hechos como las masacres de Pichilín (1996), Macayepo (2000) y Chengue (2001). En este territorio han sido reconocidas oficialmente más de 255.000 víctimas.

“No podemos olvidar lo que pasó, porque eso que ocurrió debe ser la plataforma de la esperanza y de la vida. Juntos tenemos que cerrar las heridas y construir una apuesta por la esperanza y la paz. No vamos a desfallecer, y este año de gobierno que le queda al presidente Petro se concentrará en hacer de la memoria y la paz la fuerza de la esperanza“, manifestó la ministra Carvajalino.

Durante el encuentro, Lina María Salcedo, subdirectora de Administración de Tierras de la ANT, destacó la magnitud y el impacto de esta acción histórica para el país.

“Esta es la entrega más grande a entidades públicas que hemos realizado en el país. Entregamos títulos para casetas, colegios y canchas deportivas entre otros espacios y estamos muy contentos y agradecidos con los 11 municipios de los Montes de María, que nos abrieron sus puertas. Durante más de cinco meses trabajamos unidos para que esto hoy sea una realidad, avanzando hacia la dignidad en estos territorios”, dijo Salcedo.

Agregó la funcionaria: “Llevar seguridad jurídica a los territorios permite a las comunidades retornar y reparar todas las secuelas dejadas por la guerra. Felicitamos a las comunidades”.

Hace dos meses, la Agencia Nacional de Tierras había entregado 200 títulos adicionales a entidades de derecho público en esta misma región.

En representación de su municipio, el alcalde de Ovejas, Mario Ricardo Rodríguez, indicó que “esta entrega nos va a permitir hacer los proyectos financieros necesarios tanto en educación como en salud, recreación y deporte, por parte de las administraciones locales”.

Con la entrega de estos títulos de propiedad, el Gobierno del presidente Gustavo Petro asegura la inversión en educación, salud y deporte fortaleciendo el bienestar de las comunidades rurales afectadas por la violencia y el conflicto armado.

Las entidades de derecho público recibieron los siguientes títulos de propiedad de sus predios:

- 91 predios para escuelas rurales

- 29 predios para centros de salud rurales

- 44 predios para espacios deportivos

- 24 predios para salones comunales y sedes de Juntas de Acción Comunal

- 22 predios para cementerios y acueductos.

Los municipios beneficiados son: Canalete, Montería, Planeta Rica, Puerto Libertador, San Bernardo del Viento, en el departamento de Córdoba; y Caimito, Morroa, Ovejas, Sucre y Tolú, en el departamento de Sucre.

Con esta histórica entrega de títulos de propiedad, el Gobierno del presidente Gustavo Petro impulsa la inversión en infraestructura comunitaria, garantiza derechos territoriales y fortalece el bienestar, la reparación y la reconciliación de las comunidades afectadas por la violencia, consolidando la paz y la esperanza como pilares del desarrollo rural.