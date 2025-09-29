Gobernación de Cundinamarca, invertirá más de $200 millones, para impulsar el agro en Topaipí

Colombia.

La Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Topaipí firmaron un convenio interadministrativo por más de $200 millones, para fortalecer la producción agropecuaria en el municipio.

Edwin Algecira, profesional de la Dirección de Cadenas y Sistemas Productivos de la Secretaría del Agrocampesinado de Cundinamarca, habló sobre los sitemas productivos que serán atendidos.

“Estos sistemas productivos, que serán atendidos son: Maíz, frijol, plátano y hortalizas”. Detalló Algecira.

Según lo informado desde la Gobernación de Cundinamarca, la iniciativa beneficiará a más de 500 campesinos, quienes recibirán acompañamiento técnico, uso de biofertilizantes y sistemas de innovación agrícola que aumenten la calidad de los cultivos.

El programa busca garantizar precios justos y fortaleciendo la economía rural.