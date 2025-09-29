Bogotá

Gobernación de Cundinamarca, invertirá más de $200 millones, para impulsar el agro en Topaipí

La iniciativa beneficiará a más de 500 campesinos.

Foto: Gobernación de Cundinamarca.

Foto: Gobernación de Cundinamarca.

Karen Guerrero.

Colombia.

La Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Topaipí firmaron un convenio interadministrativo por más de $200 millones, para fortalecer la producción agropecuaria en el municipio.

Edwin Algecira, profesional de la Dirección de Cadenas y Sistemas Productivos de la Secretaría del Agrocampesinado de Cundinamarca, habló sobre los sitemas productivos que serán atendidos.

“Estos sistemas productivos, que serán atendidos son: Maíz, frijol, plátano y hortalizas”. Detalló Algecira.

Según lo informado desde la Gobernación de Cundinamarca, la iniciativa beneficiará a más de 500 campesinos, quienes recibirán acompañamiento técnico, uso de biofertilizantes y sistemas de innovación agrícola que aumenten la calidad de los cultivos.

El programa busca garantizar precios justos y fortaleciendo la economía rural.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad