Fue capturado un hombre en estado de embriaguez que arrolló a dos menores de edad en Supía, Caldas

Manizales

Autoridades capturaron a un hombre que en estado de embriaguez arrolló a una familia que caminaba en la vía Supía- La Felisa. En el hecho quedaron lesionados dos padres de familia y dos menores de dos años y 8 meses que fueron trasladados de urgencias al Hospital San Lorenzo.

“En el sector de La Playita donde un motociclista desafortunadamente arrolló a toda una familia, una familia completa la cual estaba conformada por un una bebé de 8 meses, un niño de 2 años, el papá y la mamá, donde resultan lesionados los cuatro. De inmediato se llegan hasta el sitio las unidades de intervención rápida del cuerpo de bomberos”; dijo El teniente Ricardo Tapasco vocero de bomberos de Supía.

Consternación hay en el municipio de Supía por este hecho donde un hombre en una motocicleta arrolló a estas cuatro personas que transitaban por esta conexión vial. Ricardo Tapasco, vocero de Bomberos confirmó que el motociclista estaba en estado de embriaguez cuando ocurrieron los hechos.

“Las primeras hipótesis que se manejan es que la persona presentaba un alto grado de embriaguez y fue retenido inmediatamente por la Policía Nacional y fue trasladado también hacia el hospital San Lorenzo de Supía para hacer las pruebas pertinentes”, dijo Tapasco

El día de hoy se desarrollará la audiencia de imputación de cargos por lesiones personales, al parecer también se utilizará la figura de dolo eventual, es decir, que cuando se está en estado de ebriedad se presume la intención de hacer daño y sus resultado es al azar

La familia se encuentra en estado reservado de salud luego de ser embestidos por esta motocicleta en la vía Supía- La Felisa