Fiscalía abre indagación por amenazas contra el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez

Jorge Enrique Ibáñez presidente de la Corte Constitucional defiende la autonomía de los jueces. | Foto: Caracol Radio

La Fiscalía General de la Nación abrió indagación por las amenazas en contra del presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez.

La Fiscalía 66 de la Seccional Bogotá, es la titular del proceso.

El presidente del alto Tribunal ha sido blando de intimidaciones por medio de redes sociales desde el pasado 28 de noviembre de 2024, por supuestamente engavetar el estudio de legalidad de la reforma pensional.

El ente investigador busca dar con los responsables.