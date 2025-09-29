“Estamos recibiendo quejas de presuntas estafas por notificaciones”: Sec Movilidad de Manizales

Manizales

Mucha atención la Secretaría de Movilidad de Manizales advirtió a la ciudadanía sobre los intentos de fraude, a través de correos electrónicos y mensajes telefónicos donde supuestamente deben pagar multas de tránsito y terminan siendo estafados

Juan Felipe Álvarez, secretario de Movilidad de Manizales, en diálogo de Caracol Radio, explicó que hay una alerta en los últimos días por múltiples quejas de estafas en línea a nombre de la entidad con supuestos comparendos. Álvarez explicó cómo son las notificaciones oficiales por parte de la secretaría y comentó que los pagos son directamente en la oficina de tránsito de Manizales.

“Desde la Secretaría de Movilidad algunas personas nos han manifestado que les llegan mensajes de texto manifestándoles que ingresen a determinada página para advertir que presuntamente tienen una sanción puesta por una autoridad de tránsito. El mensaje que hagan caso omiso a estos mensajes “, dijo el secretario de Movilidad

Según las autoridades en muchas ocasiones lo que hacen estas páginas es obtener datos de las personas para luego realizar estafas o extorsiones

“La Secretaría de Movilidad invita que solo a través de www.movilidadmanizales.co.co es el portal mediante el cual cualquier ciudadano puede acceder digitando su cédula, su placa y puede constatar si efectivamente tiene algún tipo de infracción”, comentó el secretario

Si conoce de estos casos o es víctima las autoridades invitan a denunciar cualquier irregularidad a la línea 123 o 165