Política

Enrique Vargas Lleras denunció al MinSalud y pide que no pueda salir del país por “riesgo de fuga”

El exintegrante de la junta de la Nueva EPS asegura que el ministro Guillermo Jaramillo habría incurrido en injuria y calumnia.

Enrique Vargas Lleras (Foto perfil X)

Enrique Vargas Lleras (Foto perfil X)

Colombia

Ante la Fiscalía General de la Nación, Enrique Vargas Lleras presentó una denuncia en contra del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo por haberlo vinculado con supuestos actos de corrupción, manejos contractuales irregulares y apropiaciones indebida de recursos públicos.

El exintegrante de la Nueva EPS y hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras considera que el ministro incurrió en injuria y calumnia, pero además presentó una medida cautelar para que se le prohíba la salida del país a Jaramillo por “riesgo real de fuga”.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad