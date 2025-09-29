Enrique Vargas Lleras denunció al MinSalud y pide que no pueda salir del país por “riesgo de fuga”

Colombia

Ante la Fiscalía General de la Nación, Enrique Vargas Lleras presentó una denuncia en contra del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo por haberlo vinculado con supuestos actos de corrupción, manejos contractuales irregulares y apropiaciones indebida de recursos públicos.

El exintegrante de la Nueva EPS y hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras considera que el ministro incurrió en injuria y calumnia, pero además presentó una medida cautelar para que se le prohíba la salida del país a Jaramillo por “riesgo real de fuga”.