Neiva

En el Huila abre convocatoria para exaltar a las madres comunitarias con el premio “Mamá Güipa”

El galardón reconocerá a 12 lideresas comunitarias que fortalecen la crianza y el bienestar de la niñez huilense.

Serán seleccionadas 12 madres comunitarias. Foto Gobernación Huila.

Serán seleccionadas 12 madres comunitarias. Foto Gobernación Huila.

Neiva

La Gobernación del Huila presentó la nueva edición del premio “Mamá Güipa”, una iniciativa que busca rendir homenaje al compromiso y entrega de las madres comunitarias. Este reconocimiento, institucionalizado mediante la Ordenanza 019 de 2023, se entregará el próximo 9 de noviembre, declarado oficialmente como el Día de la Madre Comunitaria en el departamento.

A lo largo de los años, estas mujeres han sido ejemplo de entrega y vocación, aportando a la formación integral de miles de niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Su labor no solo garantiza cuidado y protección, sino que también fortalece los valores familiares y contribuye a la construcción de paz y tejido social en el Huila.

Angelica Arteaga, secretaria de la mujer e infancia, afirmo que “En esta versión del certamen serán seleccionadas 12 madres comunitarias de las zonas urbana y rural, quienes recibirán un incentivo económico y un reconocimiento público a su liderazgo. Con este premio, se busca visibilizar su esfuerzo y enviar un mensaje de gratitud por el impacto positivo que generan en cada hogar que acompañan”.

Durante el acto de lanzamiento, la gestora social Ángela Parra y la secretaria de la Mujer, Angélica Arteaga, destacaron la importancia del concurso. Ambas coincidieron en que ser madre comunitaria es una verdadera misión de vida, donde la paciencia y el amor se convierten en herramientas de transformación social. Las inscripciones estarán abiertas del 27 de septiembre al 26 de octubre de 2025.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad