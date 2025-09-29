En el Huila abre convocatoria para exaltar a las madres comunitarias con el premio “Mamá Güipa”

Neiva

La Gobernación del Huila presentó la nueva edición del premio “Mamá Güipa”, una iniciativa que busca rendir homenaje al compromiso y entrega de las madres comunitarias. Este reconocimiento, institucionalizado mediante la Ordenanza 019 de 2023, se entregará el próximo 9 de noviembre, declarado oficialmente como el Día de la Madre Comunitaria en el departamento.

A lo largo de los años, estas mujeres han sido ejemplo de entrega y vocación, aportando a la formación integral de miles de niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Su labor no solo garantiza cuidado y protección, sino que también fortalece los valores familiares y contribuye a la construcción de paz y tejido social en el Huila.

Angelica Arteaga, secretaria de la mujer e infancia, afirmo que “En esta versión del certamen serán seleccionadas 12 madres comunitarias de las zonas urbana y rural, quienes recibirán un incentivo económico y un reconocimiento público a su liderazgo. Con este premio, se busca visibilizar su esfuerzo y enviar un mensaje de gratitud por el impacto positivo que generan en cada hogar que acompañan”.

Durante el acto de lanzamiento, la gestora social Ángela Parra y la secretaria de la Mujer, Angélica Arteaga, destacaron la importancia del concurso. Ambas coincidieron en que ser madre comunitaria es una verdadera misión de vida, donde la paciencia y el amor se convierten en herramientas de transformación social. Las inscripciones estarán abiertas del 27 de septiembre al 26 de octubre de 2025.