El técnico de Flamengo destacó la actuación de Jorge Carrascal: “Su rendimiento fue impresionante”

Jorge Carrascal fue fundamental en el ataque de Flamengo, para que llegara la remontada ante Corinthias por la jornada 25 del Brasileirao. El volante colombiano fue inicialista y se reportó con dos asistencias, siendo la gran figura del compromiso, se llevó los elogios de la prensa, hinchada y de Filipe Luis.

En la conferencia de prensas posterior al encuentro que se disputó en el estadio Neo Química Arena. El entrenador del equipo aprovechó para destacar la actuación de Carrascal, en estos valiosos tres puntos. El cartagenero jugó su segundo partido como inicialista en el equipo brasileño y sí que ha aprovechado su oportunidad. En el compromiso anterior ante Vasco da Gama, anotó su primer gol.

COM LICENÇA, EU TENHO O ARRASCA GOLEADOR PRA MARCAR O PRIMEIRO DO MALVADO SOBRE O Corinthians! 🇺🇾🥶 #Vids pic.twitter.com/o7OQh0aTPV — Flamengo (@Flamengo) September 29, 2025

¿Qué dijo el técnico de Flamengo sobre Jorge Carrascal?

Filipe Luis, exfutbolista y ahora entrenador del Flamengo, se rindió ante el volante colombiano y analizó el desempeño del equipo. “Llevo entrenando a Carrascal en esa posición la última semana y media o dos. Lo ha entendido a la perfección ¡Qué jugador! Su rendimiento fue impresionante. Da libertad al equipo, limpia jugadas, tiene una visión excelente y conecta con sus compañeros. Además, dio dos asistencias. Es un jugador decisivo”, indicó Filie Luis.

Además, comentó las sensaciones que deja en el plantel el juego del jugador colombiano. “Estoy muy contento con su rendimiento y dedicación, porque en esa posición tenía que correr más de lo acostumbrado, y lo hizo."

En cuanto al futuro del jugador en el medio campo, el técnico mencionó que es “cuestión de adaptarse”, demostrando la confianza que le tiene. “Tuvo un calambre en los últimos cinco o diez minutos, pero creo que con constancia se desenvolverá bien en esa posición”, concluyó.

A Nação votou e elegeu Carrascal como o CRAQUE DA PARTIDA entre #CORxFLA!#MOTM pic.twitter.com/vM2yg6Qr2f — Flamengo (@Flamengo) September 29, 2025

El próximo compromiso del equipo será ante a Cruzeiro el próximo jueves 2 de octubre, en busca de un nuevo triunfo que les permita seguir liderando la tabla de posiciones. También sé avecina la serie de la semifinal en la Copa Libertadores con Racing, equipo de Duván Vergara.