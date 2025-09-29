El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

El Pulso del Fútbol, 29 de septiembre de 2025

El Pulso del Fútbol debate sobre la importancia de los técnicos en sus equipos.

Diego Arias sueña con ser campeón este semestre con Atlético Nacional: emotivo mensaje

Juan Cedeño

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre los rumores que vinculan al entrenador mexicano, Efraín Juárez, nuevamente con Atlético Nacional. César dijo: “Efraín Juárez está a punto de salir de Pumas y lo están poniendo a sonar para llegar a Nacional. Creo que no es una opción, mientras esté Fermani como director deportivo”. Sobre el tema Steven agregó: “Pero en la entrevista que usted le hizo a Fermani, él dijo que no tenía ningún problema con Juárez. Sin embargo, no sé que opine Juárez de volver, yo sí lo traería”.

No olvide escuchar el audio del programa.

