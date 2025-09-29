Play/Pause Mostrar Opciones El Pulso del Fútbol,29 de septiembre de 2025 42:35 Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre los rumores que vinculan al entrenador mexicano, Efraín Juárez, nuevamente con Atlético Nacional. César dijo: “Efraín Juárez está a punto de salir de Pumas y lo están poniendo a sonar para llegar a Nacional. Creo que no es una opción, mientras esté Fermani como director deportivo”. Sobre el tema Steven agregó: “Pero en la entrevista que usted le hizo a Fermani, él dijo que no tenía ningún problema con Juárez. Sin embargo, no sé que opine Juárez de volver, yo sí lo traería”.

