Ejército Nacional y ASOAGRIDES levantan un espacio de unión y progreso en Caquetá

Neiva

En el departamento del Caquetá, el Ejército Nacional, adelanta junto a Pastoral Social el levantamiento de la caseta comunal de la Asociación de Agricultores La Despensa – ASOAGRIDES. La obra ya registra un 60 % de avance y se convierte en una apuesta por el fortalecimiento de las comunidades rurales.

ASOAGRIDES agrupa a mujeres campesinas, madres cabeza de hogar, víctimas del conflicto y personas con discapacidad, quienes han encontrado en la producción y comercialización de lácteos una alternativa de vida digna. Esta organización ha demostrado que con unión y compromiso se puede dinamizar el sector agrícola y aportar al desarrollo social de la región.

El Batallón de Ingenieros N.° 12 participa activamente en la obra, que no solo será un lugar de encuentro, sino también de formación, planeación y ejecución de proyectos comunitarios. La infraestructura está pensada como un espacio que impulse nuevas oportunidades, fortalezca el trabajo colectivo y mejore las condiciones de vida de los campesinos.

Con este proyecto, el Ejército Nacional reafirma su compromiso con las poblaciones más vulnerables del Caquetá. Más allá de construir paredes, se levantan sueños y esperanzas que permitirán a las familias campesinas proyectar un futuro más estable y lleno de oportunidades, consolidando así la unión entre instituciones y comunidad.