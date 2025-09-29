Dos hombres pagarán cárcel por presunto abuso sexual en Bolívar: las víctimas son hija e hijastra

Fiscales de la Seccional Bolívar judicializaron, en procesos independientes, a dos presuntos abusadores sexuales quienes habrían agredido a un par de menores de edad en Magangué y Cartagena.

El primer caso involucraría a un hombre quien, entre septiembre y noviembre de 2024, habría realizado tocamientos de índole sexual a su propia hija, de 10 años.

Los abusos se registraron cuando la menor se encontraba sola en la vivienda familiar, ubicada en el barrio Olaya Herrera de Magangué.

El señalado agresor, de 47 años, fue capturado el pasado 9 de septiembre por la Policía Nacional en dicha población.

En la Arrocera del barrio Olaya Herrera de Cartagena fue asegurado otro hombre señalado de agredir sexualmente a la hija de su compañera sentimental. Los hechos ocurrieron en 2015 cuando la víctima tenía 13 años.

Consta en el proceso que el padrastro, de 35 años, al parecer, tocó y accedió carnalmente a la joven en varias oportunidades. El supuesto agresor fue capturado por la Policía Nacional en el sector de San Francisco en la capital bolivarense.

La Fiscalía les imputó, de acuerdo con sus responsabilidades individuales, delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acto sexual abusivo con menor de 14, ambas conductas agravadas.

Ninguno de los investigados aceptó los cargos en su contra, y por disposición judicial cumplirán medidas de aseguramiento en centros carcelarios.