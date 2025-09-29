Día de la Inteligencia Artificial en los colegios de Colombia ¿Cuándo será?

El Día de la Inteligencia Artificial que se celebrará el próximo jueves 2 de Octubre 2025 en los colegios del país, surge debido a la necesidad de reflexionar en torno a la Inteligencia artificial en la educación, y a su vez es una oportunidad para fomentar el uso responsable de esta herramienta tanto en las aulas de clase, como fuera de ella. Para esta jornada ya se han inscrito 3000 colegios y se han capacitado 4000 profesores para la realización de la jornada.

En este espacio se busca desarrollar una estrategia pedagógica que permita a los docentes, estudiantes y familias explorar el potencial que tiene la Inteligencia artificial para resolver problemas reales, además de fortalecer el pensamiento crítico con el fin de construir proyectos que respondan a los retos que se presentan en los territorios.

Principios para este día

Conexión nacional: Se fijarán mecanismos para la creación de redes y comunidades de práctica para desarrollar el día de la Inteligencia Artificial a nivel nacional.

Desarrollo y exposición de proyectos: Tanto los docentes como los estudiantes socializarán las iniciativas realizadas en este día.

La iniciativa la lidera Computadores para Educar (CPE), el Ministerio de Educación, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, además cuenta con el apoyo del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la UNESCO, bajo el principio de que la IA debe estar al servicio del desarrollo humano y la equidad.