“Dejen de arrodillar a Colombia”: Petro por empresarios colombianos que respaldaron a Donald Trump

Gustavo Petro en Asamblea General de la ONU (Foto: Presidencia de la República).

No paran las voces de rechazo por la participación de Gustavo Petro en las manifestaciones en New York en contra de la asistencia del ministro de Israel, Benjamin Netanyahu en la Asamblea de la ONU, y por el genocidio en Gaza.

Esta participación y el discurso que entregó el mandatario colombiano ante las Naciones Unidas, generaron desacuerdos entre varios líderes colombianos, quienes alzaron su voz de protesta y manifestaron su descontento con el presidente Petro, ante la preocupación por las consecuencias que esto podría generar para el país.

Frente a esto, el presidente Petro salió adelante y cuestionó que en vez de apoyar al mandatario colombiano, prefirieran apoyar a Donald Trump.

“¿Nunca tuvieron patria? Porqué los empresarios mexicanos, brasileros, siempre apoyan a su presidente?“, dijo.