Crisis hospitalaria en el Caquetá por deuda millonaria de pagos de EPS Asmet Salud

La situación más crítica la enfrenta Clínica Medilaser en Florencia, la institución de mayor complejidad del departamento, que denuncia una deuda superior a los 66 mil millones de pesos. Esta cartera ya generó sobrecarga en urgencias, cancelación de citas y serias afectaciones en servicios especializados.

En diálogo con Caracol Radio, la doctora Liliana de la Cruz Esparza, directora médica de la clínica, advirtió que “un colapso hospitalario podría enfrentar el Caquetá. En este momento hay remisiones que ya completan un mes de espera para acceder a un nivel de mayor complejidad, incluidos pacientes con patologías oncológicas y una menor de edad”.

La crisis compromete la atención de miles de usuarios y el pago al personal de salud. Pacientes y familiares exigen a Asmet Salud, la EPS más grande del departamento, soluciones inmediatas para evitar que esta problemática se convierta en una emergencia humanitaria.