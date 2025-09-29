Comunidad de San Mateo alza su voz por la falta de legalización de más de 4.000 predios

Cúcuta

Froilana Gelves, presidente de la JAC del barrio San Mateo, hizo un llamado a las autoridades en Cúcuta para que se pueda adelantar la legalización de más de 4.000 predios. Aseguró que las familias están a la espera de una titulación desde hace más de 50 años.

“Yo no sé que le pasa al secretario de Titulación y Vivienda conmigo, él solamente dice que para San Mateo no, porque eso es zona de alto riesgo. Yo le quiero decir, desde esta entrevista, que San Mateo es un barrio hermosísimo, tenemos la mejor vista de Cúcuta” dijo la líder comunal.

Agregó que “invitamos al funcionario de Titulación y Vivienda que nos visite. San Mateo no es piedras y rocas, en nuestro barrio hay varios sectores, alto, medio y bajo. Eso no quiere decir que no hay riesgo, porque sí lo hay, pero hay muchas viviendas, que están en la parte de abajo, detrás del comando de la policía, a esas personas, se les puede titular la escritura”.

Denunció además que muchas familias de este sector fueron embargadas. “Nos embargaron el Nequi, las cuentas, nosotros pagamos un impuesto y si de verdad somos alto riesgo, según la ley, no deberían cobrarnos esos impuestos”.

Resaltó que San Mateo es uno de los barrios más importantes y antiguos de la ciudadela La Libertad.