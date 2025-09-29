Colombia participará en Fruit Attraction 2025

Las pérdidas y los desperdicios equivalen a casi todos los alimentos que se importan al año / Jhon Hernández

Colombia participará en la feria Fruit Attraction 2025, organizada por IFEMA y FEPEX, que se llevará a cabo en Madrid, España, del 30 de septiembre al 2 de octubre.

En este encuentro reúne a 2.460 empresas expositoras de 64 países, más de 78.000 metros cuadrados de superficie y la previsión de asistencia de más de 120.000 profesionales de 150 países, convirtiéndose en una plataforma estratégica para productores y exportadores; la edición 17 de la feria será la mayor de su historia.

El presidente de Analdex, Javier Díaz Molina manifestó que “Colombia tiene una oferta frutícola única, diversa y con calidad que conquista mercados internacionales”.

Agregó que la participación en ferias como Fruit Attraction es clave para seguir posicionando al país como un actor relevante en el comercio mundial de alimentos, con el fin de diversificar los mercados de exportación. Para el cierre de este año, se espera superar la cifra de 2024, la cual fue de US$1.822 millones. Así mismo, cerca de 30 afiliados a la Asociación estarán presentes en este encuentro global.

Añadió que el país presentará una canasta diversa que incluye frutas como el banano, la piña, aguacate Hass, la gulupa y los arándanos, entre otras, todas con creciente aceptación en los mercados internacionales.

De acuerdo con ANALDE entre enero y julio de 2025, según cifras oficiales con análisis de Analdex, las exportaciones de frutas frescas colombianas registraron US$1.248 millones, con un aumento de 13,4% frente al mismo periodo de 2024.

Estados Unidos, Países Bajos, Bélgica, Reino Unido, Alemania e Italia, fueron los destinos que más compraron las frutas colombianas. Allí resalta que EE. UU. tuvo un 27,7% de participación en el total de estas compras y un aumento de 55,9%, llegando a US$345,6 millones.

El top 5 de departamentos más exportadores de frutas frescas estuvo liderado por Antioquia, Magdalena, Cundinamarca, Risaralda, Valle del Cauca y Santander; les

siguieron Bogotá, Caldas, Quindío y Atlántico. Todas estas regiones tuvieron incrementos en sus ventas externas de frutas frescas, excepto Bogotá.