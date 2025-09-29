Desmantelan banda que hurtaba carros en Santander y los rematriculaba en Bogotá

Bucaramanga

La Policía Metropolitana de Bucaramanga desmanteló el grupo delincuencial conocido como “Los XL”, dedicado al hurto y comercialización de vehículos con documentos y sistemas de identificación adulterados.

¿Cómo operaba la banda?

Según la investigación, la banda contactaba a ciudadanos que tenían sus carros en venta a través de aplicaciones digitales. Durante la supuesta negociación, se quedaban con los vehículos y luego los rematriculaban en tránsito de Bogotá y Funza, Cundinamarca.

En operativos desarrollados en los barrios Avelino y Bucaramanga, fueron capturadas cuatro personas: tres por orden judicial y una en flagrancia, por los delitos de receptación y falsedad marcaria agravadas. También se incautaron dos camionetas con chasis y motor regrabados.

“Cuatro capturados, tres por orden judicial y uno en flagrancia. Delinquían en el área metropolitana de Bucaramanga, hacían toda la documentación adulterada para poder comercializar los vehículos”, señaló el Brigadier General, William Quintero Salazar, Comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Los capturados tienen antecedentes por falsedad marcaria, tráfico de estupefacientes y lesiones personales.

La Policía reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar a la línea 123 cualquier hecho que afecte la seguridad.