Cayó alias ‘Keyner’: cobraba por extorsiones en Bucaramanga

Bucaramanga

La Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó la captura de Brayan Cañas Archila, un hombre de 24 años conocido por el alias de ‘Keyner’, cuando estaba recibiendo 30 millones de pesos producto de una extorsión.

De acuerdo al reporte entregado por el General William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana en la capital santandereana, alias ‘Keyner’ había salido de la cárcel hace dos meses.

"Él amenazaba a las víctimas con generar disparos a los establecimientos de comercio y atentar contra sus vidas. También manifestar que este delincuente tiene antecedentes por secuestro, por porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado. Le fue incautado un celular y se incauta el dinero que iba a ser entregado por ese comerciante", agregó el general Quintero.

Agregan las autoridades que este tipo de acciones delictivas las venían realizando en conjunto con alias ‘Mickey’, quien está recluido en la cárcel modelo de Bucaramanga, y de acuerdo a lo informado por los uniformados, se utilizaban celulares suministrados a las víctimas que luego eran recogidos para evitar el rastreo de las comunicaciones.