Cayeron ‘Los Coyotes’, presuntos responsables de la venta de drogas en El Zapatero y barrios vecinos

Cartagena

En un nuevo golpe a las estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes, la Policía Nacional, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de tres sujetos conocidos como “Tendero”, “El Calvo” y “Ferney” en el barrio El Zapatero.

Uniformados de la Seccional de Investigación Criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, materializaron cinco órdenes de allanamiento en el barrio El Zapatero donde residían los integrantes de esta estructura criminal y funcionaban como punto de almacenamiento de sustancias alucinógenas y armas de fuego, especialmente droga sintética, bazuco y base de coca.

Las investigaciones permitieron establecer que, esta estructura sería la encargada de la comercialización de sustancias alucinógenas en los barrios Cartagenita, El Zapatero, Manzanillo, Bosque y San Isidro. Mensualmente distribuían más de 15 mil dosis de estupefacientes con una renta criminal cercana a los 100 millones de pesos.

Durante el procedimiento se incautaron un revólver calibre 38, 12 cartuchos calibre 38, 1.000 gramos de base de coca, 125 tabletas de droga sintética, más de 3 millones en efectivo, 01 motocicleta y elementos para la dosificación y distribución de la sustancia.

Los elementos incautados y los indiciados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a espera de las audiencias preliminares que definan su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que los capturados contaban con más de tres años de trayectoria delincuencial y que entre los sindicados estaría alias ‘Tendero’, jefe de zona.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además son generadoras de hechos violentos en diferentes sectores. Por eso nuestro llamado es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras delincuenciales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo.