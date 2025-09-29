Campaña “Manéjate Bien” de la policía acompañó a ciclistas en Turbaco, Bolívar

La Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar intensifica la campaña “Manéjate Bien” en la Ruta 9005, kilómetro 96, cuadrante vial Turbaco, para promover la seguridad vial entre los ciclistas.

La campaña “Manéjate Bien” se enfoca en ofrecer recomendaciones clave a los ciclistas para prevenir accidentes y proteger sus vidas. Algunas de estas recomendaciones incluyen:

* Usar siempre el casco de seguridad.

* Respetar las normas de tránsito.

* No conducir bajo los efectos del alcohol ni de sustancias psicoactivas.

* Realizar revisiones técnico-mecánicas periódicas a la bicicleta.

* Utilizar chaleco reflectivo en horario nocturno.

* Mantener la distancia de seguridad con otros vehículos.

* Evitar realizar maniobras peligrosas o adelantamientos en zonas prohibidas.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar, ha declarado: “La seguridad vial es una prioridad para la Policía de Bolívar. Con la campaña ‘Manéjate Bien’, buscamos crear conciencia entre los ciclistas sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y conducir de manera responsable para proteger sus vidas y las de los demás usuarios de la vía.”

La iniciativa busca crear conciencia sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y conducir de manera responsable.

La Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar invita a todos los ciclistas a sumarse a la campaña “Manéjate Bien” este fin de semana, respetando las normas de tránsito y conduciendo de manera prudente.