Cali impulsa la bioeconomía como motor de competitividad en la Semana de la Biodiversidad / ERNESTO GUZMAN JR

Colombia

La Semana de la Biodiversidad se llevará a cabo en Cali, capital del Valle del Cauca, desde este 29 de septiembre y hasta el próximo 5 de octubre en donde la Cámara de Comercio de la ciudad (CCC) busca conectar empresas con oportunidades tanto locales como internacionales.

Lo anterior porque según cifras de la CCC, 6 de cada 10 empresas del Valle de Cauca dependen directamente de la biodiversidad, de esta forma resulta relevante que Cali se convierta en una ciudad referente para hablar de aspectos como bioeconomía, y en la “capital mundial” de los debates que profundizan estos temas.

Ahora, según resaltó la entidad, este evento “pondrá nuevamente a América Latina en el centro de la conversación global sobre conservación, innovación e inversión”.

¿Qué dice la CCC sobre la Semana de la Biodiversidad?

En el evento se buscará impulsar la bioeconomía como motor de competitividad, por eso, Luisa Fernanda Cadavid, directora de Fortalecimiento de la CCC, afirmó: “La Semana de la Biodiversidad es una oportunidad única para que Cali y el Pacífico demuestren que esta cualidad natural puede convertirse en motor de progreso social y económico, y que nuestras empresas están listas para competir con visión global”.

Así mismo, María del Mar Palau, presidenta ejecutiva de la CCC, destacó que la “Semana de la Biodiversidad no es un evento aislado; es la plataforma que nos permite escalar un modelo de desarrollo donde la biodiversidad se convierte en progreso y competitividad para nuestras empresas y comunidades”.

Tres componentes serán claves en la agenda de la Semana de la Biodiversidad

La agenda que la CCC tiene planeada va alineada a una concordancia empresarial estratégica que integra biodiversidad, innovación y bioeconomía, impulsando a estas mismas como un motor de competitividad.

El diseño de esta agenda responde a tres componentes que conectan empresas con oportunidades locales e internacionales:

Conocimiento que inspira: Espacios para compartir ideas, herramientas y tendencias que permiten entender la biodiversidad como una oportunidad real de negocio.

Espacios para compartir ideas, herramientas y tendencias que permiten entender la biodiversidad como una oportunidad real de negocio. Conexiones que generan valor: Encuentros para crear alianzas estratégicas y abrir nuevas oportunidades de crecimiento empresarial.

Encuentros para crear alianzas estratégicas y abrir nuevas oportunidades de crecimiento empresarial. Visibilización empresarial: Vitrinas como el pabellón Potencial Pacífico, donde las empresas muestran cómo la biodiversidad se convierte en competitividad y progreso.

Conozca algunos eventos que se desarrollarán

Lanzamiento Cali Home4Tech – 30 de septiembre | 8:00 a.m. – 12:00 p.m. | Auditorio CCC.

Un encuentro que reunirá a los líderes del ecosistema digital para mostrar los avances y oportunidades que posicionan a Cali como un hub tecnológico de talla mundial. Organizado por la Alcaldía de Cali e Invest Pacific.

Conexiones con Propósito – 1 de octubre | 8:30 a.m. – 5:00 p.m. | Hotel Boulevard del Río.

Un espacio creado para que los negocios verdes de impacto encuentren su próxima gran alianza, generen sinergias colaborativas y abran nuevas oportunidades de negocio. Organizado por la CCC y la CVC.

Gran Foro Empresarial Potencial Pacífico – 1 de octubre | 8:00 a.m. – 5:00 p.m. | Auditorio CCC.

Foro central que reunirá a líderes empresariales para mostrar cómo la biodiversidad del Pacífico colombiano impulsa innovación, crecimiento y oportunidades de mercado. Organizado por la CCC, Prisa Media y aliados estratégicos.

Expobioingredientes – 1 de octubre | 8:00 a.m. – 5:00 p.m. | Salas múltiples CCC.

Exhibición del portafolio de ingredientes naturales colombianos y generar oportunidades de negocio basadas en biodiversidad, sostenibilidad y bioeconomía en las industrias de alimentos y belleza. Organizada por la CCC.

Cumbre CEIBA – 2 de octubre | 8:00 a.m. – 5:00 p.m. | Centro Cultural Comfandi.

Encuentro regional que une liderazgo, financiamiento, conocimiento y tecnología para acelerar soluciones en conservación y transformación económica en torno a la biodiversidad. Organizado por BID Lab y BID en alianza con la CCC.

Evento de Financiamiento de Impacto – 3 de octubre | 8:30 a.m. – 6:00 p.m. | Auditorio CCC.

Espacio que conecta fondos de inversión, empresas y aliados estratégicos para concretar inversiones y fortalecer el ecosistema de impacto. Contará con rueda de inversión y comercial, deals room, networking y más. Organizado por la CCC, Elevara e Impacto Colombia.

Pabellón Potencial Pacífico CCC – 30 de septiembre al 5 de octubre | Circuito de la Biodiversidad.

Apuesta insignia de la CCC, que será el único pabellón empresarial de la SemBio, con una selección de empresas y experiencias que muestran cómo la biodiversidad se traduce en innovación y apertura de mercados.

Se apuesta por un evento de impacto global

La Semana de la Biodiversidad reunirá a gobiernos, organismos multilaterales, gremios, empresas, comunidades de la región y el país, academia, banca y diplomáticos, generando un impacto económico y de visibilidad internacional para Cali y el Pacífico.

Esta es una iniciativa liderada por la Alcaldía de Cali, con el apoyo de la Gobernación del Valle del Cauca, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), BID Lab, C Minds, y la articulación de la CCC con la ANDI, Invest Pacific,Propacífico, CVC, Elevara, Biontropic, Impacto Colombia, entre otros. Desde la región más biodiversa del planeta, Cali mostrará al mundo que la biodiversidad es mucho más que patrimonio natural: es la llave que abre mercados, impulsa empresas y proyecta al Pacífico como protagonista del progreso global.

La CCC invita a empresarios, aliados y ciudadanía a ser parte de este hito histórico: demostrar juntos que la biodiversidad es nuestra carta ganadora para competir en grande en el escenario internacional.