Avanza la recuperación de la Institución Educativa Santa Librada en Neiva

Neiva

La Alcaldía de Neiva, en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional, anunció el inicio del plan de recuperación de la Institución Educativa Santa Librada, considerada un referente histórico para la ciudad. El alcalde Germán Casagua aseguró que en octubre de este año comenzará la primera fase de mejoramientos.

El mandatario explicó que durante el primer semestre de 2026 se pondrá en marcha la recuperación del bloque principal de la institución. Destacó además el respaldo recibido por parte del Ministerio de Educación, señalando que este proyecto responde a un compromiso con la comunidad educativa y con todos los neivanos.

Por su parte, la delegada del Ministerio de Educación, Luisa Fernanda Vanegas Urrego, informó que “las obras de mejoramiento se ejecutarán en el segundo semestre de 2025. El reforzamiento estructural del bloque C comenzará en el primer semestre de 2026, con una inversión de 16 mil millones de pesos, beneficiando a miles de estudiantes de Neiva”.

Durante la mesa de seguimiento realizada recientemente, se presentó el cronograma de actividades que iniciará con el mejoramiento de los bloques actuales. También se avanzará en los estudios y diseños del bloque C, acciones que hacen parte de la primera fase del proyecto de modernización de Santa Librada.