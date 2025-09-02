Luna de Maíz roja 2025: día, mejor hora y desde dónde verla en septiembre

En septiembre de 2025, el cielo regalará uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año: la Luna de Sangre. Este fenómeno se caracteriza por teñir el satélite natural de un tono rojizo que ha fascinado a las diferentes culturas a lo largo de los años y que hoy en día sigue despertando la atención de miles de observadores en todo el mundo. Además este evento trae consigo la Luna Llena de Maíz.

¿Qué es la Luna de Maíz?

Según los historiadores, las tribus nativas americanas llamaban a la Luna llena de septiembre Luna de Maíz porque señalaba la época de la cosecha al final del verano.

Además, señalan que cada tribu tenía sus propias variantes del nombre, dada la importancia del maíz en su vida. Por ejemplo, los Abenaki la llamaban Corn Maker Moon, mientras que los Zuni la describían como “la Luna cuando todo madura y se cosecha el maíz”.

¿Cuándo será la luna llena?

Este mes, la Luna llena tendrá lugar el 7 de septiembre a las 20:09 CEST (18:09 GMT). Es importante destacar que la hora exacta no es crucial para observarla, ya que se verá redonda y brillante a simple vista durante varios días.

Además, este día coincidirá con la Luna de Sangre la cual ocurre durante un eclipse lunar total, cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, y proyecta su sombra sobre ella. Sin embargo, en lugar de desaparecer, la luz del sol que atraviesa la atmósfera se filtra y se refracta, iluminando la superficie lunar con un característico tono rojizo o anaranjado.

Según los calendarios astronómicos, este importante fenómeno se producirá el 7 de septiembre de 2025. Será un eclipse visible en gran parte del planeta y uno de los más destacados del año, ya que el fenómeno se apreciará en su fase total.

¿Cuándo será la próxima Luna de Maíz?

La Luna de Maíz es el nombre tradicional para la Luna llena de septiembre, después de la del 2025 la próxima tendrá lugar el 26 de septiembre de 2026.

¿Dónde se podrá ver la luna roja?

Visibilidad completa: África oriental, Asia oriental, Oceanía.

África oriental, Asia oriental, Oceanía. Visibilidad parcial: Europa y África occidental.

Europa y África occidental. Difícil visibilidad: América.

En Colombia, aunque no se observará la totalidad del eclipse en su punto máximo, sí se podrá disfrutar de la Luna Llena de Maíz en su esplendor nocturno y, según condiciones locales, algunos rastros del fenómeno al salir la Luna, pero no se podrá ver en su tonalidad rojiza.

¿Cuándo será la siguiente Luna llena tras el 7 de septiembre?

La siguiente Luna llena después de la del 7 de septiembre será el 7 de octubre de 2025.

¿Cuáles son los mejores lugares para disfrutar de este fenómeno?

Zonas rurales o lejos de la contaminación lumínica de las ciudades grandes. Parques naturales y miradores alejados de las luces artificiales.

