Arroceros trabajan para mitigar efectos del cambio climático

La industria arrocera enfrenta serias dificultades debido a los efectos del cambio climático, que han incrementado la vulnerabilidad de los cultivos frente a enfermedades, plagas y estrés abiótico.

Para reducir significativamente estas pérdidas en la producción y los ingresos de los productores, Fedearroz-FNA impulsan prácticas sostenibles a través del programa AMTEC (Adopción Masiva de Tecnología), en línea con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

Entre las estrategias adoptadas se destacan el desarrollo de variedades tolerantes al estrés hídrico, el uso eficiente del agua, la mecanización del suelo, el manejo integrado de plagas y enfermedades, y el uso de información meteorológica para tomar decisiones más acertadas.

Los resultados son alentadores:

68 % menos emisiones de metano gracias al manejo del agua.

23 % menos aplicaciones de agroquímicos en lotes AMTEC.

100 % eliminación de productos altamente tóxicos.

Más de 4.400 hectáreas con riego por múltiples entradas (MIRI).

35 % de ahorro en fertilizantes con nutrición integral.

Aunque aún existen retos en materia de capacitación y transferencia de conocimiento, debido a que la adopción de estas prácticas continúa siendo parcial en el país, las acciones implementadas fortalecen la resiliencia y sostenibilidad del sector.