Criticas a proyecto para entregar hospitales y clínicas a entidades territoriales

Cúcuta

El gobierno nacional a través del Ministerio de la Protección Social prepara una iniciativa que busca hacer modificaciones al manejo de la red pública hospitalaria.

El diario El Espectador reveló que se pretende la organización, habilitación, y operación a través de Redes Integrales Territoriales de Salud conocidas como RIITS, que estén conectadas a un sistema integral.

El modelo plantea que en ese ejercicio también estén presentes alcaldía, gobernaciones, Eps, la red publica, centros de salud y proveedores. Al mismo tiempo, las Eps se encargaran de contratar la prestación de sus servicios.

Frente a este panorama los profesionales de la salud reaccionaron advirtiendo que se necesita mayor orientación y socialización sobre un tema tan sensible como este.

El subdirector del hospital Erasmo Meoz Mario Galvis dijo a Caracol Radio que “lo veo complejo, la situación de salud es de recursos, si tuviéramos recursos esto estuviera funcionando con calidad”.

Indicó el galeno que “las Eps no eran perfectas, pero surgen muchas inquietudes frente a la financiación de estas redes, como seria la cobertura, articulación y además como seria la calidad en la prestación de los servicios de salud.Esto seria un retroceso...”

Finalmente señalo que a titulo personal le llama la atención que “la politización entraría a funcionar con mayor facilidad en los servicios de salud”.