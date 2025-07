Precandidatos presidenciales cuestionan decreto del Gobierno que reorganiza el sistema de salud

El reciente decreto 0858 de 2025, expedido por el Gobierno Nacional para reorganizar la prestación de servicios de salud en Colombia, ha generado reacciones entre los precandidatos presidenciales, quienes advierten sobre la legalidad y las verdaderas intenciones detrás de esta medida.

Uno de ellos fue el precandidato y exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, quien cuestionó la legalidad de este decreto, expedido por el Gobierno Nacional para reorganizar la prestación de servicios de salud en el país.

“Yo creo que es la confirmación de las intenciones que ha tenido el Gobierno Nacional, incluso cuando está haciendo campaña para llegar a la presidencia”, afirmó Oviedo, al señalar que esta medida va más allá de las competencias del Ejecutivo.

Para el precandidato, el decreto vulnera los procesos democráticos establecidos: “Creo yo que, como una medida ejecutiva, tendrá que ser revisada por el contencioso administrativo porque efectivamente se están haciendo algunos ajustes que desde cualquier perspectiva requieren un ajuste a la legislación, es decir, que requiere una conversación con el Congreso de la República”.

Asimismo, advirtió que este decreto podría tener un trasfondo político: “Y seguramente este va a ser otro intento de distraer al país, de amenazar al país alrededor de la imposición de las decisiones que ha querido desarrollar el presidente Gustavo Petro, que no son necesariamente el propósito común que nosotros queremos ver para el país”, precisó.

Oviedo concluyó con un llamado a la justicia y a un debate amplio sobre el futuro del sistema de salud: “Esperemos que la justicia también actúe y que la revisión en el contencioso administrativo nos dé la claridad de que este tipo de medidas son imposibles de implementar por la vía ejecutiva y que requieren una reforma en el legislativo y una conversación del legislativo con el resto del país para definir el verdadero modelo de salud que requiere Colombia, que es el que saca a más personas de la pobreza”.

Vicky Dávila: “Se nos están robando el sistema de salud”

Por otro lado, la periodista y también precandidata presidencial Vicky Dávila fue enfática en su rechazo a la forma como el Gobierno ha manejado el sistema de salud. En sus declaraciones, apuntó directamente a la corrupción y al supuesto uso político del sistema.

“Vamos por una salud digna, donde saquemos primero que todo a los politiqueros, las mafias y a los corruptos. Eso es lo primero que tenemos que hacer porque se nos están robando el sistema”, afirmó Dávila.

También acusó al presidente Gustavo Petro de tener fines políticos con la reforma: “Usted sabe por qué se obsesionó Petro o se ha obsesionado con el sistema de salud, porque es que son 107 billones de pesos que quiere para poder hacer la campaña y que se puedan quedar en el poder, así sea, a través de una interpuesta persona”.

Dávila propuso un modelo mixto y transparente, respaldado por expertos y profesionales del sector: “Vamos con los técnicos, vamos con los expertos, el personal médico, los pacientes, donde tengamos un sistema digno, que sea mixto, donde haya empresas prósperas, no ladronas, no ventajosas por supuesto, pero vamos por esa dignidad del sistema donde no volvamos a ver esas filas espantosas que estamos viendo de los colombianos reclamando un dolex y que no se lo dan, eso lo tenemos que acabar”.

Finalmente, hizo énfasis en la necesidad de mejorar los mecanismos de control: “Sobre todo hay que tener un sistema muy eficiente de control, porque aquí se han robado la plata, pero no, se la van a seguir robando si no controlamos. Hay de hecho ya una plataforma donde se pueden subir las facturas, donde se suben las compras, vigilemos eso, hagámoslo de manera transparente y cuidemos la plata de la salud”.