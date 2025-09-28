Una persona fue víctima de fleteo en Anserma (Caldas), los delincuentes le hurtaron $ 40 millones

El anterior caso de fleteo en Anserma sucedió en mayo pasado cuando una mujer fue despojada del efectivo que había retirado de un banco. Fotos: archivo.

Manizales

El reciente caso de fleteo sucedió en el centro del municipio de Anserma, al occidente de Caldas, cuando un hombre retiró el dinero en un banco, al parecer, le ofrecieron acompañamiento policial, pero este se negó, al llegar a su destino, fue abordado por dos hombres en una moto, quienes se llevaron el efectivo.

Edwin Ramírez, secretario de Seguridad y Convivencia de Anserma, indica que “un ciudadano retira unos $ 38 millones de pesos de una entidad bancaria ubicada cerca al parque Robledo. Bajo los parámetros de seguridad, el banco le ofrece acompañamiento policial, él firma el desistimiento y sale del establecimiento comercial. Esta persona se desplaza a su residencia, en el sector de Pablo VI, antes de entrar a su casa le hurtan el dinero”.

El funcionario, añade que de forma inmediata se da aviso a las autoridades y se activa el plan candado en el municipio para dar con el paradero y posterior captura de los dos presuntos responsables del hecho.

El otro caso se registró en La Dorada, cuando un hombre fue víctima de fleteo después de retirar más de 20 millones de pesos de una entidad bancaria, al encontrarse en un almacén, fue abordado por hombres armados quienes le quitaron el dinero y huyeron.