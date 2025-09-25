Lluvias causan inundaciones y emergencias en el municipio de Villamaría, Caldas

Manizales

Durante la madrugada se registraron varias emergencias en el municipio de Villamaría, producto de las lluvias. A esta hora hay inundaciones en el barrio ciudad Jardín, barrio Turín y en el centro del municipio

Las precipitaciones no paran afectando a Villamaría, donde a esta hora el cuerpo de Bomberos realiza monitoreo en tres sectores de la localidad.

Los sectores Jardín, barrio Turín y el centro son los sectores más inundados, así lo reportó en Caracol Radio, Camilo Ocampo, comandante del Cuerpo de Bomberos de Villamaría

“ Atendimos el colapso de una vivienda que afectó una persona, por fortuna el herido no tuvo una lesión de riesgo y fue trasladado a un centro asistencial”, comentó el comandante de Bomberos de Villamaría

Las lluvias continúan a esta hora con algunas tormentas eléctricas aisladas y por eso desde bomberos siguen los operativos de monitoreo