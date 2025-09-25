Manizales

Lluvias causan inundaciones y emergencias en el municipio de Villamaría, Caldas

Así lo reportó el comandante de Bomberos del municipio del centro sur de Caldas

Foto Villamaría, Caldas

Durante la madrugada se registraron varias emergencias en el municipio de Villamaría, producto de las lluvias. A esta hora hay inundaciones en el barrio ciudad Jardín, barrio Turín y en el centro del municipio

Las precipitaciones no paran afectando a Villamaría, donde a esta hora el cuerpo de Bomberos realiza monitoreo en tres sectores de la localidad.

Los sectores Jardín, barrio Turín y el centro son los sectores más inundados, así lo reportó en Caracol Radio, Camilo Ocampo, comandante del Cuerpo de Bomberos de Villamaría

Atendimos el colapso de una vivienda que afectó una persona, por fortuna el herido no tuvo una lesión de riesgo y fue trasladado a un centro asistencial”, comentó el comandante de Bomberos de Villamaría

Las lluvias continúan a esta hora con algunas tormentas eléctricas aisladas y por eso desde bomberos siguen los operativos de monitoreo

