Triple homicidio en palestina Huila

Neiva

El hecho ocurrió en la vereda Samaria zona rural en el municipio de Palestina en el Huila, en un establecimiento de comercio donde varios hombres compartían; hasta el sitio llegaron dos hombres quienes dispararon contra la humanidad de uno de ellos, en la reacción otras personas trataron de capturar a los agresores quienes procedieron a disparar contra todos quienes pretendieron atraparlos.

Según el comandante de Policía en el huila, coronel Carlos Eduardo telléz, el hecho dejó dos victimas más y otras seis personas heridas, quienes están siendo atendidas en los hospitales de palestina y de garzón respectivamente.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Jhonatan Edinson Correa Abasolo de 28 años.Eliacid Cuaji Mazabel de 53 años y Rodrigo Celis Vargas, de 39 años.Entre tanto resultaron Heridos Edgar Rivera, María Alvira, Ceidy Muñoz, Victor Peña, William Velasco , William Ruíz, Ninfa Ortega y Johana Salinas.

En otro hecho aislado en la zona urbana del municipio de Palestina fue asesinado Alejandro Jiménez Pérez, de 18 años, quien según versiones preliminares estaría vinculado al expendio de estupefacientes en pequeñas cantidades.