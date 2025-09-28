Pequeños mineros de carbón de Sugamuxi y Valderrama confirman que no adelantarán un paro en Boyacá

En la glorieta del cementerio en la entrada al municipio de Paipa, los pequeños mineros de carbón adelantaron bloqueos en la doble calzada el pasado mes de agosto / Foto: Suministrada.

Tunja

La incertidumbre terminó. Los pequeños mineros de carbón de las provincias de Sugamuxi y Valderrama en Boyacá se reunieron este sábado 27 de septiembre en el municipio de Paipa con representantes del Gobierno Nacional, Departamental y diferentes autoridades en el que se analizaron algunos puntos con los que no estaban de acuerdo, los cuales los llevaron a convocar un paro indefinido a partir de este lunes 29 de septiembre.

“El comité que firmamos en los acuerdos el pasado 7 de agosto, había un grupo de la provincia de Sugamuxi que no estaba bien informada, y fue la que de pronto tomó la decisión de reunirse con la Secretaría de Minas de Boyacá y mostrar su desacuerdo de que entre los convenios ellos quedaban por fuera, y no es así, nosotros hemos sido claros que el comité nos representa, y eso sí lo veo muy claro, es que en Boyacá no hay grandes mineros. Yo creo que los únicos mineros grandes son Milpa y Carbones Andino, el resto somos pequeños mineros, organizados unos, otros intentando organizarse, y otros intentando sacar los papeles que les hace falta, que fue el caso que se presentó con la gente de las provincias de Suramuxi y Valderrama”, afirmó Alberto Puentes, minero de Boyacá.

Tras la reunión que tuvo una duración cercana a las 7 horas, se lograron acuerdos importantes que le permitieron a este grupo de trabajadores desistir de la realización de la manifestación.

“Afortunadamente nos reunimos todos con la presencia del Gobierno Nacional, el Ministerio de Minas, la Agencia Nacional Minera y la Gobernación de Boyacá y se lograron unos acuerdos, en donde digamos que ya ellos entran a participar directamente dentro del comité. Ya está resuelto un problema que sí era latente, que había una división entre los mineros que estábamos en el comité y los mineros que hicieron los bloqueos. Que le daba más de concepción y más de información. Ellos creían que nosotros no estábamos trabajando por el gremio, sino que por un grupito. No, aquí estamos dando por todo el gremio carbonero de Boyacá y Cundinamarca”, dijo Puentes, quien enfatizó que no habrán bloqueos en el departamento.

“Estamos pasando por un periodo de vacas flacas, pues sí, con este Gobierno nos ha dado duro, pero nosotros nos toca seguir con la fe del carbonero. Hasta donde lo tenga, seguiremos y hasta donde el Gobierno cumpla con sus promesas, nosotros cumpliremos también con nuestros compromisos. No va a haber ningún cierre de vía ni de bloqueos. Nosotros seguimos trabajando como lo hacemos todos los días de nuestra vida, honradamente en nuestras minas de carbón.

El jueves 2 de octubre se reunirá una comisión de los pequeños mineros de Boyacá y Cundinamarca con el ministro de Hacienda y Crédito Público para analizar los puntos que tienen que con los impuestos a este gremio.