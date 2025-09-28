Nuevos refuerzos para combatir el multi crimen en Cúcuta

Cúcuta

Las estrategias operativas dentro de la “hoja de ruta” del nuevo comandante de la policía metropolitana de Cúcuta están orientadas a fortalecer la estrategias de seguridad contra el multi crimen en esta zona del país.

El comandante de esta unidad, coronel Fabio Ojeda dijo a Caracol Radio que “para mi es una prioridad fortalecer la inteligencia y la policía judicial y en ese sentido tenemos sesenta hombres que van a entrar a fortalecer especialidad muy importantes para nosotros en esta ciudad”.

Explicó el oficial que en ese orden de ideas “ellos llegaran a la Sijin, Sipol, Gaula, y con ellos fortalecer el grupo de crimen organIzado, el grupo de vida que son los que investigan los homicidios, y también el grupo de automotores como lo ha pedido el señor alcalde para frenar la comisión de delitos en algunas áreas”.

Dijo el coronel que existe un gran compromiso por avanzar en resultados importantes en materia de seguridad ciudadana, investigaciones y de frenar las acciones violentas generadas por todas las organizaciones criminales que delinquen en esta zona del país.

Explicó finalmente que se han venido fortaleciendo áreas investigativas, de policía judicial e inteligencia para mantener el control, la seguridad y dar respuesta a las situaciones derivadas de alteraciones del orden público por problemas de violencia.