Mis preguntas con Roberto Pombo: ¿Qué tan grave es el problema de microplásticos en el mundo?
En el capítulo 159 de Mis Preguntas, Roberto Pombo respondió junto a los invitados preguntas como: ¿Existe alguna forma de revertir el daño ya causado a los ecosistemas?
Hoy en día se han encontrado partículas de plástico en alimentos que consumimos, en el aire que respiramos, e incluso en la sangre y en nuestros huesos. ¿Por qué es tan grave el problema de los microplásticos?, ¿cuáles son los riesgos para la salud humana?
Para este capítulo hablamos con Carolina Urrutia, exsecretaria de Ambiente de Bogotá; con Nicolás Rico, CEO de Ekologypack; con el abogado ambiental, Camilo Quintero; y con Camilo Prieto Valderrama, profesor de cambio Climático y salud ambiental de la Universidad Javeriana.
