Mis preguntas con Roberto Pombo: ¿Qué tan grave es el problema de microplásticos en el mundo?

En el capítulo 159 de Mis Preguntas, Roberto Pombo respondió junto a los invitados preguntas como: ¿Existe alguna forma de revertir el daño ya causado a los ecosistemas?

Hoy en día se han encontrado partículas de plástico en alimentos que consumimos, en el aire que respiramos, e incluso en la sangre y en nuestros huesos. ¿Por qué es tan grave el problema de los microplásticos?, ¿cuáles son los riesgos para la salud humana?

Escuche también: Mis Preguntas ¿Por qué es tan importante la donación de médula ósea?

Para este capítulo hablamos con Carolina Urrutia, exsecretaria de Ambiente de Bogotá; con Nicolás Rico, CEO de Ekologypack; con el abogado ambiental, Camilo Quintero; y con Camilo Prieto Valderrama, profesor de cambio Climático y salud ambiental de la Universidad Javeriana.

Escuche el programa AQUÍ

