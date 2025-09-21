Mis Preguntas: ¿Por qué es tan importante la donación de médula ósea?

El número de personas con Leucemia y otras enfermedades de la sangre van en aumento en el mundo. El trasplante de médula ósea es una de las formas más eficientes que ha encontrado el humano para contrarrestar problemas y enfermedades de la sangre.

¿Qué se requiere para donar médula ósea? Para este capítulo hablamos con Paola Cendales, líder del registro nacional de donantes de células DarCélulas; con el médico y exministro de salud, Augusto Galán Sarmiento; con Claudia Sossa, médica Especialista en Hematología y jefe del servicio de hematología de la clínica Foscal; y con Carlos Guerrero, médico especialista en células madre.