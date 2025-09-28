La Uptc tiene todo listo para la XXIX jornada Internacional de Investigación y Extensión

Tunja

A partir de este lunes 29 de septiembre y hasta el próximo sábado 4 de octubre la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) tiene programada una serie de actividades como congresos, conferencias, talleres, coloquios, concursos y exposiciones, con la participación de invitados nacionales e internacionales de 12 países.

“Esta XXIX Jornada Internacional de Investigación y Extensión es una semana muy activa que tiene la universidad en todas sus sedes en donde se realizan diferentes actividades como congresos, seminarios, talleres, coloquios, ruedas de negocio, hackatones, encuentros de semilleros de investigación y mucho más. Para este año tenemos más de 240 eventos en nuestras seccionales y tenemos un pool de conferencistas muy interesantes, 36 conferencistas internacionales y varios nacionales”, aseguró Yolanda Torres Pérez, Directora de Investigaciones de la UPTC.

Uno de los conferencistas internacionales que hará parte de esta gran semana será el investigador mexicano Emilio Sacristán Rock, quien ofrecerá su conferencia “Retos y Aciertos en Innovación y Transferencia Tecnológica. Casos Reales”.

“Emilio Sacristán Rock, es un docente investigador, inventor muy reconocido a nivel internacional, inventor de varias tecnologías, incluso el Corazón Artificial de México ha diseñado y ha puesto en funcionamiento 10 start-up. Tenemos también talento UPTC, tenemos a la doctora Maira Alejandra León Solarte que es Especialista Médica Cirujana en Medicina Familiar, de hecho acaba de recibir el premio Rising Star Award, es un premio mundial otorgado por la Organización Mundial de Medicina Familiar. También vamos a contar con el doctor Luis Carlos Reyes, ex director de la DIAN, ex ministro de Industria y Comercio, quien nos viene a hablar de temas de la economía que son tan importantes en todos nuestros procesos”, agregó Torres.

La inauguración de esta gran jornada está prevista a desarrollarse este lunes 29 de septiembre, a partir de las 8:00 de la mañana en el Paraninfo de la universidad en Tunja.