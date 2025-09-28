¿Gusanos que brillan en el mar y alimentan comunidades? Naturaleza que rompe prejuicios

El investigador Joko Pamungkas, referente en el estudio de los gusanos marinos en el sudeste asiático, creció profesionalmente en el Centro de Investigación en Biosistemática y Evolución (PRBE) de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.

Con una trayectoria superior a los quince años, ha dedicado su carrera científica al análisis de los ‘Polychaeta’, un grupo de anélidos que sobresalen por la complejidad de sus formas y comportamientos, pero también por su potencial en aplicaciones económicas y ambientales.

En el contexto del evento internacional ‘Season of Sharing’, Pamungkas ofreció la conferencia titulada “Espiando el mundo de los gusanos”, donde profundizó en la relevancia de estas criaturas dentro de la clasificación zoológica.

El experto señaló que, de los cerca de treinta filos reconocidos en el reino animal, casi la mitad corresponde a especies de gusanos, lo que demuestra su peso evolutivo y ecológico.

Entre los grupos más notables mencionó a los ‘Annelida’, ‘Nematoda’ y ‘Platyhelminthes’, determinantes para comprender la biodiversidad y los equilibrios de los ecosistemas marinos.

¿Qué aportes científicos han revelado los estudios recientes?

Las investigaciones desarrolladas por Pamungkas permitieron cambiar la visión tradicional sobre los gusanos, usualmente asociados a enfermedades, para reconocerlos como organismos con un rol importante tanto en la ecología como en la economía.

Dentro del grupo ‘Polychaeta’, destacan especies de enorme interés científico y cultural. El gusano árbol de Navidad ‘Spirobranchus giganteus’, por ejemplo, sobresale por su belleza y su compleja estructura, mientras que el gusano bobbit ‘Eunice aphroditois’ resalta por su tamaño y comportamiento depredador.

Adicionalmente, resulta notable el ‘Riftia pachyptila’, porque es capaz de sobrevivir en condiciones extremas cerca de fuentes hidrotermales, lo que amplía la comprensión de la vida en ambientes extremos.

Por ejemplo, en Indonesia, la diversidad de gusanos tiene incluso un valor alimenticio. Especies como laor, wawo y nyale son parte de la dieta tradicional, apreciadas por su alto contenido proteico.

Asimismo, investigaciones recientes han vinculado a ‘Capitella capitata’ y ‘Diopatra claparedii’ con tareas de bioindicación, convirtiéndolas en aliadas para el monitoreo de la contaminación marina.

¿Qué retos enfrentan las instituciones y la investigación?

Aunque el ‘World Register of Marine Species’ documentó más de 12.000 especies de ‘Polychaeta’ a nivel global, Indonesia, lugar donde se realizó la investigación, registra alrededor de 300, una cifra que evidencia el amplio margen de investigación pendiente en la región.

La mayoría de los ejemplares recolectados en aguas indonesias se encuentran resguardados en instituciones extranjeras, como el ‘Naturalis Biodiversity Center’ en Leiden, Países Bajos.

Por otro lado, en el ‘Museum Zoologicum Bogoriense’, principal repositorio nacional, en Indonesia, estás los 300 ejemplares de catálogo. Esto denota la limitada capacidad local para la preservación y el estudio sistemático.

Uno de los factores que explica esta brecha es la escasez de taxónomos especializados en el país. De hecho, Pamungkas es actualmente el único científico en Indonesia dedicado de manera exclusiva a la taxonomía de Polychaeta.

Finalmente, es importante destacar que Pamungkas demostró su firme compromiso de impulsar la investigación sobre biodiversidad marina y de resaltar el valor económico y ecológico de estos gusanos, con el objetivo de fortalecer la ciencia, el desarrollo sostenible de la región y el entendimiento de los beneficios de este tipo de invertebrados para que sean aplicables en otros territorios.