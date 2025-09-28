Gremios económicos reclaman mayor socialización del estatuto tributario de Norte de Santander

Cúcuta

Los sectores económicos de Norte de Santander destacaron el interés del gobierno departamental de dar a conocer el nuevo estatuto tributario.

El gerente de la Asociación Nacional de Industriales Andi, Francisco Unda dijo a Caracol Radio que “no hay unos ajustes muy grandes en ningún rubro, pero hay ajustes en todos. Por ello hemos estado revisando, cuales son ellos para poder entenderlos bien y entrar en una dinámica de conversación constructiva con la secretaría de hacienda”.

Dijo el empresario que “dentro del espacio que tuvimos con la Asamblea Departamental, enviamos dos mensajes, hay que tener cuidado en todos los sectores porque al elevar las tasas para recaudar más podríamos tener un efecto contrario”.

“Hay sectores que hay que proteger como ganadería, hidrocarburos, y sería imprudente, y se generaría un efecto negativo para la secretaria. Nosotros entendemos la estrategia pero hay que cuidar alguno sectores” insistió.

Finalmente advirtió que “para nosotros la agroindustria es fundamental, el carbón, la minería, los materiales de construcción es una línea muy importante, debemos ayudarles a ser competitivos y vigilarlos de manera permanente” dijo el dirigente gremial.