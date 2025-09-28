El miércoles 1 de octubre Bogotá se llenará de sonidos y ritmos para conmemorar el Día de la Música

Bogotá

La jornada será este miércoles 1 de octubre y comenzará sobre las 5:00 de la tarde con actividades en más de veinte escenarios culturales, bares, cafés, hostales y casas culturales distribuidos en cuatro Distritos Creativos de la capital .

La celebración, organizada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, en alianza con el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), busca reforzar el reconocimiento otorgado por la Unesco a Bogotá como Ciudad Creativa de la Música, además de dinamizar la economía cultural de la ciudad.

¿En donde encontrar este evento?

Los asistentes podrán disfrutar de conciertos en localidades como La Candelaria, Santa Fe, Teusaquillo, Usaquén y el Centro Internacional, conectando librerías, cafés, bares y espacios independientes con una programación diversa.

Además, habrán dos escenarios móviles de Idartes que se ubicarán en el Parque de los Hippies y en la estación del Museo Nacional.

¿Qué géneros y artistas encontrará?

La oferta musical incluirá propuestas de rock, salsa, jazz, fusiones tradicionales, sonidos experimentales y sesiones de DJ. Entre los participantes se encuentran agrupaciones como MalJazzViajante, Ensamble Alborada, Luci Le, Kerembé 72, Diatomea y Caset, junto a solistas emergentes como Homónimo, Manuu Musiquera, Tina Mandarina y La Ola Rosa.

¿Cuál es el propósito de este evento?

De acuerdo con Santiago Trujillo, secretario de Cultura, esta jornada hace parte de la estrategia Bogotá 24/7, que busca animar espacios no convencionales con música en vivo y promover la circulación de artistas emergentes.

“Muchos talentos comenzaron su carrera en bares, discotecas y centros culturales de la ciudad. Esa cantera sigue siendo clave para consolidar a Bogotá como una capital con mucho para mostrar y como un centro musical en la región”, señaló el funcionario

Con esta agenda, Bogotá busca no solo reafirmar su vocación cultural y creativa, sino que también promueve la convivencia y el desarrollo de su economía musical y artística.