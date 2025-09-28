Dos cortes de carne perfectos para hacer hamburguesa casera: Aportan grasa, jugos y sabor

En diferentes partes del mundo, hacer hamburguesas caseras es una forma de disfrutar momentos en familia. Además, al elegir ingredientes frescos y especias, cada persona puede personalizar su hamburguesa y crear una receta única y esto llama la atención, puesto que es un proceso donde todos pueden participar y compartir su toque especial.

Incluso, esta tradición se transmite de generación en generación, convirtiéndose en un momento de unión. Ya que, abuelos, padres e hijos disfrutan cocinando juntos, aprendiendo y creando de una u otra forma recuerdos.

Por esta razón, le indicaremos cuáles son los dos cortes de carne perfectos para hacer una hamburguesa casera, bien jugosa y con un sabor único:

Dos cortes de carne perfectos para hacer hamburguesa casera

El lomo de aguja, también conocido como entraña es un corte excelente para hamburguesas caseras por su equilibrio entre carne grasa. Tiene una textura jugosa y un sabor suave que se intensifica al cocinarlo. Al tener suficiente grasa natural, mantiene la carne húmeda sin necesidad de añadir ingredientes extra.

El chef Jordi Cruz, reconocido por su participación en MasterChef, destaca que “la carne de calidad es esencial” y aconseja “no apretar demasiado las hamburguesas al formarlas” para que queden jugosas y se cocinen de forma uniforme.

Otro corte ideal es la falda, una carne con pequeñas capas de grasa y un sabor más fuerte. Aunque su textura es algo más dura, al picarla bien y combinarla con grasa se logran hamburguesas con un toque casero e intenso. Cabe resaltar que, ambos cortes son valorados por su proporción equilibrada de grasa y músculo, lo que aporta un sabor destacado y evita que las hamburguesas queden secas al cocinarlas.

Receta perfecta para hacer una hamburguesa casera

Cabe resaltar que, hacer una hamburguesa casera es una experiencia que le permite a usted combinar creatividad y sabor en una sola preparación. Por esta razón, a continuación encontrará el paso a paso de una receta sencilla para hacer una hamburguesa casera que aporte grasa, jugos y sabor.

Ingredientes para hacer una hamburguesa casera

500 g de carne molida

Sal y pimienta al gusto y ajo en polvo

1 cucharadita de mostaza o salsa inglesa (opcional)

Panes para hamburguesa

Queso (tipo cheddar o el de su preferencia)

Lechuga, tomate, cebolla, pepinillos y salsas a gusto

Paso a paso para hacer una hamburguesa casera

Prepare la carne: Coloque la carne en un recipiente grande. Agregue sal, pimienta y, si desea, un poco de ajo en polvo o mostaza todo depende de sus gustos Mezcle con suavidad, sin presionar demasiado la carne como en su momento lo dijo chef Jordi Cruz .

Coloque la carne en un recipiente grande. Agregue sal, pimienta y, si desea, un poco de ajo en polvo o mostaza todo depende de sus gustos Divida la mezcla: Separe la carne en cuatro porciones iguales. Con las manos, forme cada hamburguesa dándole una forma redonda y ligeramente plana. Evite compactarlas en exceso para conservar la jugosidad.

Separe la carne en cuatro porciones iguales. Con las manos, forme cada hamburguesa dándole una forma redonda y ligeramente plana. Caliente la sartén o parrilla: Lleve una sartén de fondo grueso o una parrilla al fuego medio-alto. No es necesario añadir aceite si la carne contiene suficiente grasa .

Lleve una sartén de fondo grueso o una parrilla al fuego medio-alto. . Cocine las hamburguesas: Coloque las hamburguesas en la sartén caliente. Cocínelas durante 3 a 4 minutos por cada lado, dependiendo del punto que prefiera. Si desea, añada el queso un minuto antes de retirarlas para que se derrita.

Toste el pan: Corte los panes a la mitad y colóquelos sobre la sartén o tostadora unos segundos hasta que estén ligeramente dorados.

Corte los panes a la mitad y colóquelos sobre la sartén o tostadora unos segundos hasta que estén ligeramente dorados. Arme su hamburguesa: Sobre la base del pan, coloque la carne con el queso. Luego, añada los acompañamientos que más le gusten: lechuga, tomate, cebolla, pepinillos o salsas.

Sobre la base del pan, coloque la carne con el queso. Luego, añada los acompañamientos que más le gusten: lechuga, tomate, cebolla, pepinillos o salsas. Sirva y disfrute: Cubra con la otra mitad del pan y sirva de inmediato, acompañada de papas, ensalada o lo que usted prefiera.

