¿Qué pasa si la carne de res se pone de color marrón o gris oscuro? Aclaran si es seguro consumirla

La carne de res es rica en proteínas de alta calidad, necesarias para el crecimiento y reparación muscular. Además, contiene hierro, zinc y vitamina B12, que son clave para la producción de energía y la función inmune.

Expertos de la salud indican que la carne de res se absorbe mejor que otras fuentes de hierro. Esto es importante para prevenir la anemia, especialmente en mujeres embarazadas o personas con dietas limitadas.

También es una buena fuente de ácidos grasos omega-3, que favorecen la salud cardiovascular. Además, la carne de res contiene creatina, lo que mejora el rendimiento físico en actividades intensas.

¿Cada cuanto se debería consumir carne de res?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras instituciones de salud aconsejan limitar el consumo de carne roja, incluida la carne de res, a unas pocas veces por semana debido a los riesgos asociados con su consumo excesivo.

Se sugiere una porción moderada, alrededor de 85-100 gramos por vez, para equilibrar los beneficios nutricionales sin aumentar el riesgo de problemas de salud, como enfermedades cardiovasculares.

Por lo que se entiende que, la cantidad de carne de res que se debe comer depende de su estilo de vida y las recomendaciones de salud. En general, comer carne de res 2 o 3 veces por semana es suficiente para obtener sus beneficios, como proteínas y hierro, sin consumir demasiadas grasas saturadas.

¿Qué pasa si la carne de res se pone de color marrón o gris oscuro?

Cuando la carne de res se pone de color marrón o gris oscuro, generalmente indica que ha comenzado a perder frescura. De acuerdo con Food Safety and Inspection Service (USDA), este cambio de color se debe a la falta de oxígeno que llega al interior de la carne, lo que provoca que los pigmentos responsables de su color, como la mioglobina, cambien de color.

Indican que, no necesariamente significa que la carne esté en mal estado, no obstante, si además de cambiar de color tiene mal olor, textura pegajosa o signos de descomposición, es mejor no consumirla.

¿Cómo se debe cocinar la carne de res para mantener sus nutrientes?

La Academia Española de Nutrición y Dietética explica que, para conservar los nutrientes de la carne de res al cocinarla, lo ideal es utilizar métodos de cocción que no impliquen temperaturas muy altas ni largos tiempos de exposición al calor, ya que estos pueden destruir algunas vitaminas y minerales.

“Algunos nutrientes sensibles al calor pueden verse afectados por temperaturas a partir de los 40° C".

Por lo que se recomienda cocinar la carne de res a la parrilla, la plancha, al vapor, hervido o al horno.