Sargento (r) Chala interpone tutela por declaraciones del ministro Pedro Sánchez: “Vulnera mi honra”

Colombia

El sargento retirado Alexander Chalá Sáenz, alega vulneración de sus derechos fundamentales al buen nombre, honra, seguridad personal y expone que fue señalado públicamente por el jefe de la cartera por llamarlo delincuente públicamente.

El juzgado le pide al ministro Sánchez presentar un informe sobre lo ocurrido en la rueda de prensa en la cual dio las declaraciones. No obstante, el ministro Sánchez, asegura que no ha recibido notificaciones sobre este proceso.

De forma paralela, un documento oficial de la Unidad Nacional de Protección (UNP), identificado como Resolución DGRP 008911 de 2024, confirma que el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) validó para Chala un nivel de riesgo extraordinario, ordenando un esquema de protección tipo 1: un vehículo convencional, dos personas de protección y un chaleco blindado, con vigencia inicial de 12 meses.