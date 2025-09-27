Robo armado en el barrio Ciudad Salitre de Bogotá: las víctimas tenían una moto de alto cilindraje

“Bajese, bajese ya. O se lo estallo”, indicó uno de los ladrones a una de las víctimas.

Para las 10 de la noche de este viernes 26 de septiembre una pareja de jóvenes fue víctima de un atraco con arma de fuego. El robo ocurrió en el barrio Ciudad Salitre al occidente de Bogotá.

Los hechos ocurrieron justo cuando los jóvenes estaban intentando ingresar al conjunto residencial Áticos del Salitre, pues iban a reunirse con unos amigos.

Mientras esperaban la autorización para poder ingresar al conjunto, aparecieron cinco ladrones en 3 motos.

En cuestión de segundos, dos de los ladrones se bajaron e intimidaron a la pareja con las armas de fuego.

A la pareja le robaron una moto de alto cilindraje KTM Duke 390, un iPhone 11 y un casco. Además, un ladrón golpeó a uno de los jóvenes en la cabeza y en la pierna con una pistola.

Tras una llamada a las autoridades, la Policía tardó cerca de 10 minutos en llegar y comenzaron un plan candado para intentar recuperar la moto.

Los jóvenes pondrán la denuncia ante las autoridades. “Son cosas que no deben suceder. Estamos en Bogotá, que es la capital. Es muy triste saber que el esfuerzo que uno hace por conseguir cosas se pierde en segundos”, indicó una de las víctimas