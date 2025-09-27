¿Quién es el columnista más leído del Tolima?

Tolima

Tras la publicación del panel de opinión 2025 de la firma Cifras & Conceptos, el cual le toma el pulso a los temas de actualidad del país y las regiones a través de la realización de más de mil encuestas entre diferentes líderes políticos, gremiales, gobernantes y demás generadores de opinión, arrojó resultados significativos para el Tolima.

Inicialmente el primer lugar en la categorías de gobernadores fue para la mandataria seccional, Adriana Magali Matiz, a quien se destacó por su liderazgo y capacidad de gestión.

Asimismo, este panel de opinión concluyó que por tercer año consecutivo que el columnista más leído en el Tolima es Jaime Eduardo Reyes, actual director del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Ibagué y presidente de la Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo del Tolima, ADT PROTOLIMA.

Le puede interesar:

https://caracol.com.co/2025/09/26/seguiremos-adelante-haciendo-historia-juntos-matiz-tras-reconocimiento-en-panel-de-opinion/

Reyes posee una sólida formación académica es ingeniero forestal de la Universidad del Tolima y economista de la Universidad de Ibagué además posee una maestría en desarrollo rural y doctor en Desarrollo Regional, además ha ejercido varios roles en el sector público y privado.

¿Cuáles son las clave para ser considerado el columnista más leído en el Tolima? Esto le contó a Caracol Radio.