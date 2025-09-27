Organizaciones sociales denuncian persecución de actores armados

Cúcuta

En un comunicado a la opinión pública, alertando al gobierno nacional y a la Corte Penal Internacional el Comité de Integración Social del Catatumbo Cisca, denunció presuntas acusaciones directas del comandante del frente 33 de las farc Richard Suarez.

En la comunicación esta organización social reveló que el miembro de ese grupo armado ilegal “formuló acusaciones directas contra el comité, como también contra los presidentes de las Juntas de Acción Comunal”.

Dentro de los dirigentes comunales se menciona a los lideres comunales de La Gabarra en el municipio de Tibú y en Filogringo, municipio de El Tarra..

Aseguran que “estas declaraciones se producen en una región que desde hace meses padece de hostigamientos permanentes, incluyendo el uso de drones, instalación de retenes ilegales, retenciones arbitrarias,asesinatos selectivos y el desplazamiento de miles de familias”.

Revelaron además que “en la actualidad se han intensificado las campañas de estigmatización y las acusaciones infundadas, difundidas a través de redes sociales y perfiles anónimos. En esta ocasión Alias “Richard” profirió señalamientos que se constituyen en sentencia de muerte c0ontra lidere sociales y procesos comunales".

Finalmente instaron al Estado Colombiano su protección, y demandaron de la Corte Interamericana de derechos Humanos se otorguen medidas cautelares para esa organización social en el Catatumbo.