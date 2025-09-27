“La vida no puede decidirla una máquina”: proponen prohibición de armas autónomas en Colombia

Colombia

“No podemos permitir que la inteligencia artificial decida sobre la vida o la muerte de seres humanos. Este proyecto busca anticiparse a un escenario que pone en riesgo los valores fundamentales de nuestra sociedad y la protección de los derechos humanos en contextos de conflicto y seguridad”, aseguró el representante del Pacto Histórico, Alejandro Toro, impulsor de la iniciativa.

De ser aprobado, Colombia se convertiría en uno de los primeros países de Latinoamérica en fijar una postura legal frente a las llamadas “máquinas de matar”, en un momento en el que el debate internacional aún no ha logrado consensos.

¿Qué es un arma autónoma?

Se trata de sistemas que pueden seleccionar objetivos y atacar sin intervención humana. Una vez activadas, ni siquiera quien las controla sabe exactamente contra quién, cuándo o dónde actuarán, pues funcionan con sensores y software que identifican perfiles de objetivo.

¿Qué plantea el proyecto?

El articulado propone incluir en el Código Penal la prohibición total de armas autónomas letales. También establece que las semiautónomas las que requieren aún alguna supervisión humana, solo podrán ser utilizadas por las Fuerzas Militares y la Policía bajo un marco de control estricto.

Además, fija restricciones claras:

• No podrán usarse en zonas civiles.

• Tampoco en situaciones de alto riesgo para la población.

• Queda prohibido su uso en operaciones no militares.

• Y no podrán emplearse en tiempos de paz.

En cualquier caso, toda decisión sobre el uso de la fuerza deberá ajustarse al Derecho Internacional Humanitario y al respeto de los derechos humanos.