Joven riosuceño se consagra en el primer lugar en atletismo en los Juegos intercolegiados

Emanuel Guapacha Parra, es un joven de Riosucio y es campeón en los 1.300 metros y 3.000 metros planos en los Juegos intercolegiados departamentales, categoría juvenil logrando dos preseas doradas. Julián Atehortúa, secretario de Deporte de Riosucio, cuenta los detalles de preparación que ha tenido el joven deportista y los demás adolescentes en el municipio.

“Este joven talentoso ha dejado en alto el nombre de nuestro municipio ocupando el primer puesto. Es un orgullo para nosotros acá en Riosucio por el esfuerzo y el compromiso de este joven deportista en la competencia, su trabajo y dedicación, al igual que el trabajo de los profesores y el colegio es fundamental, por eso desde la secretaría lo apoyamos”.

El funcionario cuenta que han trabajado mancomunadamente con los rectores de las instituciones educativas del municipio de Riosucio, en especial con los dinamizadores que tienen desde la alcaldía. “Los profes se encargan de toda la organización desde la cartera municipal acá con los intercolegiados, donde los niños y adolescentes compiten, se cronometran los tiempo, la clasificación y nosotros colaboramos con todo escalando a los diferentes espacios departamentales y nacionales como ocurre con el joven Emanuel”.

Por el momento, se espera la sede donde se disputarán las finales nacionales de los juegos intercolegiados de categoría individual, entre tanto, la preparación sigue firme para dejar en alto el nombre del departamento de Caldas.