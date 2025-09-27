III Mercado Campesino en Santa Rosa del sur con apoyo del ejército y alcaldía municipal

En el parque principal de Santa Rosa del Sur se desarrolló con éxito el III Mercado Campesino, una iniciativa liderada por la alcaldía municipal en la que el Ejército Nacional, a través del programa Fe en Colombia del Batallón de Acción Integral y Desarrollo N.º 1 y el Batallón de Selva N.º 48, se unió para respaldar a los campesinos y a las comunidades de esta región históricamente afectada por la violencia.

Durante la jornada participaron productores de diferentes veredas y corregimientos del municipio, quienes ofrecieron una variada muestra de productos frescos y transformados como yuca, plátano, limón mandarino, huevo, tamales, arepas, chicha, hierbas naturistas, maíz, pepino, ahuyama, lulo, banano, calabaza, cebolla, naranja, cuajada, guatilas, así como cacao en diversas presentaciones.

El mercado generó ventas aproximadas de 19 millones de pesos, consolidándose como un espacio clave para dinamizar la economía local, fortalecer el trabajo del campo y acercar la producción campesina directamente a los consumidores.

Con esta participación, el Ejército Nacional reafirma su compromiso de apoyar las iniciativas comunitarias que promuevan el desarrollo sostenible y contribuyan a la construcción de oportunidades en territorios golpeados por la violencia.