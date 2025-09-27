Elecciones, seguridad, desinformación y democracia: mejores momentos del Festival de las Ideas

En Hora20 un espacio para las ideas, las propuestas y la visión de país a propósito del Festival de las Ideas que tuvo lugar hace una semana en Villa de Leyva y que hoy en este espacio les traemos las mejores voces de quienes participaron en las conversaciones, generación de ideas y diálogos entre sector privado, gobierno, sociedad civil y academia en el que el eje principal fueron los retos de las elecciones del 2026, los desafíos institucionales, la desinformación, el rol de las encuestas, la seguridad, el panorama territorial, la justicia, las estrategias y el rol del sector privado en el desarrollo de un proceso electoral como el que vivirá el país en los próximos meses.

Amenazas como la desinformación, el papel de las redes sociales y las garantías de seguridad y transparencia del proceso electoral fueron protagonistas en los espacios de conversación, al tiempo que surgieron ideas sobre cómo enfrentar estos fenómenos, cuáles son las claves para superar esas dificultades y las herramientas que necesita el país para combatir unas elecciones que se teme, sigan marcadas por la violencia y los fenómenos de desinformación en las redes sociales.