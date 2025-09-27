El proceso de elección del Contralor General de Caldas se suspende nuevamente, ¿por qué motivo es?

Manizales

Esta es la segunda tutela que se presenta en el proceso de elección del Contralor General de Caldas en una semana. La primera fue el pasado 24 de septiembre, cuando pedían que la Corporación Universitaria de la Costa accediera a una solicitud interpuesta y están en espera de la notificación del juez para continuar el proceso.

Le puede interesar: A prisión hombre que en estado de embriaguez mató a un ciclista con su carro

“Iván Darío Delgado Triana ordenó suspender el proceso porque la tutela del 24 de septiembre indicando que la corporación universitaria accediera a lo solicitado por el demandante, entonces lo que el señor Delgado Triana manifestaba lo reconoció, comenzamos a avanzar en eso, uno espera que esa medida cautelar se levante, le notificamos al juez y estamos en espera”, indica Hernán Alberto Bedoya, presidente de la Asamblea de Caldas.

Le puede interesar: Se sube el telón del Festival Internacional de Teatro de Manizales este 2025

El diputado, explica que desde febrero del presente año inició el proceso con el cronograma estipulado, el cual venían cumpliendo a cabalidad, pero advierte que en el sector público son susceptibles de demandas y la elección del contralor no fue la excepción.

Segunda acción de tutela que detiene la elección de contralor

La segunda acción de tutela corresponde a Carlos Alberto Aristizábal, quien pide que le permitan revisar los resultados de la prueba de conocimiento, por eso una juez suspendió el proceso pidiendo a la institución de educación superior un informe de dicha petición y, asimismo, solicita al accionante la copia del requerimiento elevado.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Manizales

“En este momento, dos medidas cautelares tienen detenido el proceso. En una, esperamos que se solucione la otra semana porque ya se llegó a un acuerdo con el primer accionante (Iván Darío Delgado Triana) y estamos esperando a responder la segunda para avanzar”, señala Bedoya.

De esta manera, el próximo 6 de enero no se elegirá al nuevo contralor por estas dos acciones de tutela, por lo que habrá que prorrogar y postergar la fecha en el cronograma, según indica el Presidente de la asamblea. Agrega que ya estaban adelantando el último punto del proceso que era la terna, la cual estaba compuesta por nueve aspirantes que habían cursado las pruebas, quienes tendrían los mecanismos para no estar de acuerdo y tutelar y así lo hicieron dos personas en este caso.