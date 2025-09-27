Ejército de Colombia destruyó bandera alusiva a guerrilla del ELN en Norosí- Bolívar

En desarrollo de operaciones de acción decisiva en La Sabana, corregimiento del municipio de Norosí, Bolívar, soldados del Batallón de Infantería N.º4 General Antonio Nariño de la Brigada19, hallaron y destruyeron una bandera alusiva al Grupo Armado Organizado (GAO) ELN.

Con esta acción el Ejército no solo elimina un elemento visual de la organización, sino que reafirma la presencia legítima del Estado, contrarrestando el terror que estos grupos buscan sembrar en el territorio.